Экипажи Т-90М поразили цели на полигоне группировки войск «Днепр»

На одном из полигонов в тылу группировки войск «Днепр» экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» ежедневно проводят интенсивную боевую подготовку, отрабатывая вождение, маневрирование и стрельбу из закрытых огневых позиций. Об этом сообщает Министерство обороны России.

На занятиях танкисты тренируются вести огонь из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5, используют вспомогательное вооружение - пулеметы «Корд» 12,7 миллиметра и ПКТМ 7,62 миллиметра. Также экипажи отрабатывают скоростное маневрирование по разным типам покрытия.

По словам наводчика с позывным Алиса, слаженность экипажа - ключевой фактор эффективности. Командир танка с позывным Крюгер добавил, что в боевой обстановке машина в основном выполняет задачи по подавлению огневых точек и поддержке пехоты.

«Заезжаем в капонир, выстреливаем по заданным точкам, по корректировке, и дальше откатываемся назад», - пояснил Крюгер.

Т-90М оснащен системой динамической защиты третьего поколения «Реликт» и современным комплексом управления «Калина», который объединяет средства наблюдения, прицеливания и связи. Эти возможности, как отмечают танкисты, позволяют вести огонь с закрытых позиций и быстро менять огневые рубежи, снижая риск ответного огня.

На занятиях экипажи отрабатывают следующие элементы вождения - повороты, развороты и маневры на скоростных участках. По шоссе машина способна развивать до 70 километров в час, по пересеченной местности - порядка 50 километров в час.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.