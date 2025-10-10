МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Булыга поздравил личный состав ГРАУ с годовщиной образования управления

По словам Андрея Булыги, система обеспечения ракетно-артиллерийским вооружением постоянно совершенствуется, адаптируясь к новым задачам, что подтверждается и опытом проведения специальной военной операции.
2025-10-10 13:30:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга поздравил личный состав Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) с 448-й годовщиной со дня его образования. Торжественное собрание, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось на территории 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

В мероприятии приняли участие представители ГРАУ, научно-исследовательских институтов Министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ветераны службы.

Выступая перед участниками, Булыга напомнил, что история управления берет начало с «Пушечного приказа», созданного в 1577 году, и что за прошедшие века ведомство прошло путь от первых артиллерийских мастерских до одного из ключевых звеньев системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Замминистра отметил, что развитие артиллерии, стрелкового и ракетного вооружения всегда отражало технический прогресс армии и страны в целом.

«Система обеспечения ракетно-артиллерийским вооружением находится в постоянном развитии и трансформируется с учетом новых задач по обеспечению войск в современных вооруженных конфликтах, что подтверждается и опытом проведения специальной военной операции», - сказал замминистра обороны РФ.

В завершение Андрей Булыга пожелал военнослужащим, инженерам, конструкторам и сотрудникам предприятий, входящих в систему ГРАУ, крепкого здоровья, благополучия и успехов в укреплении обороноспособности России. В ходе церемонии ряду военнослужащих и специалистов были вручены государственные и ведомственные награды.

История Главного ракетно-артиллерийского управления ведется от «Пушечного приказа», основанного 10 октября 1577 года, задачей которого было производство и снабжение войск огнестрельным оружием. Сегодня ГРАУ является важной частью системы ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
