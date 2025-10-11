МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Башкирией сбили пять украинских дронов

Беспилотники перехвачены в период с 9.00 по 12.00 мск.
Анна Касаткина 2025-10-11 12:18:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВО сбили пять украинских дронов над Башкортостаном. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», - говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотники сбили в период с 9.00 до 12.00 по московскому времени.

Ранее в МО РФ привели сводку по украинским беспилотникам за ночь: согласно сообщению, с 23.00 до 7.00 мск уничтожено 42 БПЛА. Из них больше всего сбито над Волгоградской и Ростовской областями - 19 и 15 соответственно.

