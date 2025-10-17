Экипаж Су-34 разнес украинский опорный пункт авиабомбами

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Отмечено, что удар наносился по заранее заданным координатам.

После отделения бомб и их полета к заданным координатам экипаж получил подтверждение об успешном уничтожении намеченной цели. Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали украинскую пехоту в зоне спецоперации. Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.