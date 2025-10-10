МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли удар по энергоинфраструктуре, обеспечивавшей работу ВПК Украины

По данным Министерства обороны РФ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2025-10-10 12:36:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в еженедельной сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции за период с 4 по 10 октября 2025 года.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, массированный удар был нанесен в ответ на атаки Киева по объектам на российской территории. В ходе удара военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные дроны. По данным Минобороны, все объекты удалось поразить.

В течение недели также были проведены очередные массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых, по данным Минобороны, поражены объекты оборонно-промышленного сектора и сопутствующая им энергетическая инфраструктура, транспортные узлы (железнодорожные и морские), склады горючего, площадки для хранения и подготовки к пускам беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Так, накануне ведомство отчиталось о поражении портовых сооружений, объектов энергоинфраструктуры и хранилищ с горючим, которые обеспечивали работу подразделений противника.

Ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над Новогригоровкой в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Энергетика #впк украины
