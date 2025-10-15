МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подписана программа стратегического партнерства РФ и РБ в военной сфере

Реализация этой программы на пятилетний период позволит органам военного управления России и Белоруссии повысить уровень взаимодействия по вопросам военной безопасности.
2025-10-15 16:55:43
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сегодня подписана программа стратегического партнерства РФ и Белоруссии в военной области. 

«Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе Программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», - сказал он в ходе заключительного слова на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Белоусов подчеркнул, что реализация этой программы позволит повысить уровень взаимодействия по вопросам обеспечения военной безопасности как двух стран в частности, так и Союзного государства в целом.  

Глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил высокую интенсивность развития сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Он добавил, что в ходе совместной коллегии были определены конкретные задачи, решение которых укрепит военную безопасность Союзного государства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Союзное государство #Андрей Белоусов
