РСЗО «Торнадо-Г» накрыла огнем лесополосу, в которой засели боевики

Артиллерийские расчеты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили укрепления ВСУ, бронетехнику и живую силу боевиков на Красноармейском направлении спецоперации. Профессиональные действия наших артиллеристов обеспечили продвижение штурмовых групп.

Район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в ходе боевой работы выявили разведчики. Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» оперативно развернул боевую машину, навелся на цель и залпом осколочно-фугасных снарядов ударил по лесополосе, в которой были сосредоточены боевики.

«Эта машина работает по площадям, покрывает площадь 400 на 200 метров. Поддерживаем наши штурмовые бригады, когда техника противника передвигается, когда идет подвоз им боекомплекта. Мы отрабатываем эти моменты, усложняем им логистику, а наши штурмовые группы продвигаются», - рассказал командир боевой машины Андрей.

Артиллерийский удар обеспечил продвижение штурмовиков группировки, поразив основные огневые точки украинских боевиков. После выполнения боевой задачи расчет РСЗО «Торнадо-Г» покинул огневую позицию, произвел заряжание боевой машины в запасном районе и продолжил выполнять боевые задачи по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.