FPV-дроны поразили минометные расчеты и технику ВСУ под Успеновкой

Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по позициям противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в результате атаки были уничтожены минометные расчеты и автомобильная техника ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, в ходе воздушной разведки расчеты беспилотных аппаратов выявили позиции, с которых противник вел огонь по российским подразделениям на передовой. После передачи координат операторы направили ударные дроны, которые точными попаданиями ликвидировали несколько минометов.

Кроме того, был уничтожен пикап, использовавшийся украинскими военнослужащими для подвоза боеприпасов и ротации личного состава.

Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два танка противника на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.