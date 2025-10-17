МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ накрыли боевиков огнем из гранатомета АГС-17 «Пламя»

Чаще всего целями наших бойцов являются штурмовые и диверсионные группы противника, а также его легкобронированная техника.
2025-10-17 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Утес» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» установили огневой контроль над районами сосредоточения малых мобильных групп ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы расчетов публикует Минобороны РФ.

Разрозненные группы противника находят операторы разведывательных дронов. Боевики скрываются в окопах, траншеях, оврагах и лощинах. Короткими перебежками наши бойцы добираются до огневых точек и начинают работу.

«Данное оружие называется "Утес" калибра 12,7 мм. Это крупное орудие, которое уничтожает легкобронированную технику. В бою машина безотказная. В основном, стреляем на два километра. 98% - живая сила противника, то есть штурмовые и диверсионные группы врага, который пытается проникнуть на нашу территорию», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Джанкой.

Сразу после отстрела боекомплектов военнослужащие убывают в укрытие, чтобы избежать встречи с вражескими беспилотниками. Также наши бойцы успешно нейтрализуют попытки отдельных групп противника пересечь Государственную границу Российской Федерации. Используя пулеметы и автоматические гранатометы, они эффективно пресекают действия ВСУ, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач.

Военнослужащие стреляют с различных огневых позиций. В свою очередь, открытая позиция обеспечивает наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами - фиксируется попадание, вносятся коррективы в работу, а затем очередями, до полного расхода боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #АГС-17 «Пламя» #пулемет «Утес»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 