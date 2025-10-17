Бойцы ВС РФ накрыли боевиков огнем из гранатомета АГС-17 «Пламя»

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Утес» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» установили огневой контроль над районами сосредоточения малых мобильных групп ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы расчетов публикует Минобороны РФ.

Разрозненные группы противника находят операторы разведывательных дронов. Боевики скрываются в окопах, траншеях, оврагах и лощинах. Короткими перебежками наши бойцы добираются до огневых точек и начинают работу.

«Данное оружие называется "Утес" калибра 12,7 мм. Это крупное орудие, которое уничтожает легкобронированную технику. В бою машина безотказная. В основном, стреляем на два километра. 98% - живая сила противника, то есть штурмовые и диверсионные группы врага, который пытается проникнуть на нашу территорию», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Джанкой.

Сразу после отстрела боекомплектов военнослужащие убывают в укрытие, чтобы избежать встречи с вражескими беспилотниками. Также наши бойцы успешно нейтрализуют попытки отдельных групп противника пересечь Государственную границу Российской Федерации. Используя пулеметы и автоматические гранатометы, они эффективно пресекают действия ВСУ, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач.

Военнослужащие стреляют с различных огневых позиций. В свою очередь, открытая позиция обеспечивает наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами - фиксируется попадание, вносятся коррективы в работу, а затем очередями, до полного расхода боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.