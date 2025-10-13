МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмовики рассказали о зачистке позиций ВСУ на Красноармейском направлении

Боевики перестали оборудовать мощные опорные пункты, так как наши штурмовики регулярно выбивают из оттуда и получают хорошо оборудованные оборонительные рубежи.
Павел Кольцов 2025-10-13 05:31:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы штурмовых подразделений «Юга» вычисляют уязвимые места в обороне противника на Красноармейском направлении. В свою очередь, боевики перебрасывают на этот участок опытных наемников, пытаясь удержать мощный укрепрайон. Противотанковая мина как средство зачистки вражеских блиндажей в ходу у наших штурмовиков. Бойцы мотострелковой дивизии Южного военного округа в интересах  группировки войск «Центр» забирают очередной опорник на Красноармейском направлении.

«Здесь НАТО написано, немецкое оружие. Прочитали за эти моменты, ограниченная серия, всего пять тысяч штук. Обычным солдатам такое не выдается, а у нас противник с таким бегает. Пострелял, наше лучше. АК имею ввиду», - поделился командир штурмового взвода с позывным Якудза.

Трофейная штурмовая винтовка дает представление о тех, кто противостоит нашим бойцам. Киевский режим бросил в бой элитные подразделения наемников и националистов. Враг применяет новую тактику - строит меньше опорников, чтобы бойцам «Южной» группировки негде было закрепиться.

«Раньше мы пользовались их опорными пунктами, они делали их большими, удобными. Мы их захватывали и были всегда в укрытии. На данный момент они изменили тактику, делают меньше укреплений, делают их реже, чтобы оставлять открытые пространства», - сказал командир штурмовой роты с позывным Сократ.

Но меняется и тактика наших подразделений. Бойцы скрытно, по два три человека, просачиваются через линию соприкосновения прямо на вражеские позиции. 

«Противника нам удается обходить, заходить в тыл, окружать, отрезать. Были моменты, когда лоб в лоб с ними встречались, быстро брали их в плен. Они просто шли мимо, спрашивали что за подразделение, ну и попадали в плен», - признался Сократ.

Штурмовики 102-го полка 150-й дивизии Южного военного округа отрабатывают зачистку вражеского опорника. Подразделение так же выполняет задачи в интересах Центральной группировки войск на Красноармейском направлении. Двигаясь вперед простреливают каждый поворот и контролируют ситуацию в небе.

«Отрабатываются точные выстрелы по движению цели в небе. Очень нужна маскировка и внимательность», - рассказал стрелок с позывным Кардан.

Расчет готовит БПЛА со сбросом. Боеприпас подствольного гранатомета по живой силе противника. Ни одна штурмовая операция не обходится без участия наших дроноводов. Слиться с пейзажем не удалось. Оператор нашего дрона находит замаскированный вражеский опорник, делает сброс. Если боевиков обнаружили, то уже не оставят в покое.

«Стараемся смотреть ближайшие к продвижению пехоты лисьи норы, укрепы и ямы. Все, что похоже на место, где можно спрятаться. Обнаруживаем, осматриваем и оказываем воздействие», - отметил командир расчета БПЛА с позывным Дава.

Оператор беспилотника проследил за вражеской «Бабой Ягой», прямо до точки взлета. Вражеский расчет уничтожен нашими дронами, чуть севернее Красноармейско-Мирноградской агломерации. Подразделения группировки войск «Центр» выбили противника из Владимировки. В клещах оказались боевики, засевшие в селах Шахово и Софиевка. Под огневой контроль постепенно переходит трасса в направлении Краматорска. Скоро и в этом районе ситуация для украинских формирований станет критической.

#армия #ВС РФ #штурм #красноармейское направление
