Раненые бойцы СВО освоили новые специальности в академии Кирова

Также отличившиеся военнослужащие получили государственные награды.
Павел Кутаренко 2025-10-16 12:04:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Раненые участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, получили новые специальности и документы о профессиональной переподготовке. Об этом рассказал корреспондент Павел Кутаренко в своем сюжете.

Доброволец-штурмовик Дмитрий Баранов потерял ногу в результате минометного обстрела под Красноармейском. После длительного лечения он уже уверенно передвигается и готовится к установке протеза. Домой, в Свердловскую область, вернется не только с медалью «За храбрость», но и с новой профессией, полученной во время реабилитации.

«Протез у меня сложный, ампутация конечности очень высокая. Протез сложный, большой, но все изготавливается, сделают - все равно буду ходить, все будет хорошо», - сказал Дмитрий.

Вместе с ним документы о переподготовке и государственные награды получили еще 30 военнослужащих. Церемонию вручения провел начальник академии генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков.

Обучение проходит на базе социального центра военного образования при академии по программе «Мобилизационная работа в комиссариатах». Заместитель начальника факультета повышения квалификации Дмитрий Прищепо отметил, что такая форма подготовки позволяет бойцам, признанным негодными к строевой службе, продолжить работу в армии на новых должностях. По его словам, для многих это становится важной мотивацией и помогает быстрее восстановиться.

Одним из выпускников стал Алексей Петренко из Новосибирска. Он потерял руку под Константиновкой, но, ожидая бионический протез, освоил новую специальность и намерен продолжать службу, обучая молодых бойцов.

Всего курс переподготовки, рассчитанный на 36 академических часов, прошли уже более 1 000 военнослужащих. Благодаря сочетанию медицинской и профессиональной реабилитации многие из них смогли не только вернуться к службе, но и обрести новое призвание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМА #Петербург
