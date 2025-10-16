МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы рассказали о роли разведчиков в ходе штурма Балагана и Московского

Населенные пункты Московское и Балаган в Донецкой Народной Республике были освобождены 13 и 14 октября соответственно.
2025-10-16 05:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенных пунктов Балаган и Московское в Донецкой Народной Республике на Красноармейском направлении специальной военной операции. Освобождению населенного пункта Балаган предшествовала тщательная аэроразведка всех подступов к укрепленным позициям боевиков, а также заброс разведывательных подразделений в глубокий тыл ВСУ.

«Очень долго планировали. Разведчики начали за неделю до нас заходить в тыл противника, освобождать малые позиции и секреты. Обошли врага и началась основная фаза - таран. Мы исполняли роль тарана, а разведчики наши исполняли роль хирургического скальпеля. Мы таранили противника, подходили, откатывались, наводили артиллерию, выявляли боевые позиции, уничтожали противника огнем», - рассказал командир штурмовой роты Борис Ларионов.

Несмотря на то, что подразделения ВСУ не оказывали сильного сопротивления, продвижение штурмовиков осложняло наличие мирного населения в населенном пункте. Противник занимал жилые дома и обустраивал в них огневые точки. Военнослужащие соединения продвигались поэтапно, максимально аккуратно зачищая дом за домом, улицу за улицей.

«Они отступали в многоэтажки. Единственное, почему нам давалось тяжело наступление, потому что мирное население оставалось в домах. Приходилось точечно наносить удары, точечно зачищать, при этом проводить дополнительную разведку, чтобы не причинить вред мирному населению. Помогли беспилотники. Это 60-70 процентов успеха», - рассказал командир подразделения БПЛА Виктор Воронин.

Освобождение населенного пункта Московское было организовано совместными усилиями штурмовых и разведывательных подразделений с двух сторон. Точное огневое поражение по выявленным позициям ВСУ наносили расчеты FPV-дронов и артиллерии, а танковые экипажи выполняли боевые задачи с закрытых огневых позиций.

«Работали с закрытых позиций, так как насыщенность фронта FPV-дронами не дает иной возможности. Чтобы не рисковать машинами и экипажами, приняли решение бить с закрытых огневых позиций, что очень эффективно, кстати. Расстояние больше 10 километров, но система наведения позволяет нам работать и класть снаряды точно в цель», - отметил наводчик танка Т-80БВМ Александр Якунин.

Освобождение населенных пунктов Балаган и Московское в ДНР имеет важное стратегическое значение для дальнейшего освобождения Димитрова, так как они расположены вплотную к городу. Успех операции стал возможен благодаря взаимодействию на всех уровнях управления.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #разведка #Минобороны России #ВС РФ #штурм #ДНР #ВСУ #Московское #Балаган
