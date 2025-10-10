МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Пионы» нанесли прицельные удары по укреплениям ВСУ в Харьковской области

По данным воздушной разведки, все цели были поражены с минимальными отклонениями.
2025-10-10 18:30:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 203-миллиметровых пушек большой мощности 2С7 «Пион» 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, артиллеристы действовали на Купянском участке боевых действий. После получения координат от подразделений воздушной разведки расчеты оперативно выдвинулись в заданный район, развернули орудия и провели серию выстрелов по выявленным целям.

Огонь корректировался в реальном времени с использованием данных беспилотников. Как уточнили в Минобороны, все цели были поражены с минимальными отклонениями.

Ранее ведомство показало, как Т-80БВМ точным огнем накрыл укрепления противника под Красноармейском.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

