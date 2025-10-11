Техника ВСУ сгорела от ударов FPV-дронов в районе Константиновки

Российские дроноводы уничтожили бронеавтомобиль и бронетранспортер ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что обнаруженные цели были уничтожены военнослужащими мотострелкового соединения «Южной» группировки войск.

«Бронеавтомобиль ВСУ "Новатор" был поражён ударными беспилотниками в ходе проведения ротации личного состава в темное время суток. Украинский БТР-4 был замаскирован в окрестностях населенного пункта. В результате успешных действий наших операторов FPV-дронов техника и живая сила противника были уничтожены», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении танка Т-80БВ ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Удар нанесли разведчики 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.