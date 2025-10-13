Расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» выследили и уничтожили группу боевиков ВСУ в Харьковской области. Сначала разведка выявила маршруты передвижения боевиков киевского режима, после чего дроноводы устроили засаду.

Одну группу украинской пехоты обнаружили в режиме свободной охоты. Пикап с боевиками двигался в сторону линии боевого соприкосновения. За несколько мгновений до взрыва украинские военные заметили приближающийся дрон и попытались выпрыгнуть из машины, но безуспешно.

На прошлой неделе дроноводы уничтожили украинскую бронемашину «Хамви» в Харьковской области. Ее маршрут также выявили в ходе разведки и атаковали во время движения по одной из дорог вблизи линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.