В Индии прошла торжественная церемония закрытия учений «Индра-2025»

В ходе заключительного этапа учений подразделения России и Индии отработали штурм населенного пункта и ведение боевых действий в условиях городской застройки.
2025-10-16 06:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась торжественная церемония закрытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025». В мероприятии приняли участие руководитель маневров от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также личный состав подразделений двух стран. Андрей Козлов поблагодарил индийскую сторону за отличную подготовку учений, радушный прием и совместную плодотворную работу.

«Подготовку оцениваю на пять баллов, подготовлены были места размещения личного состава, созданы все бытовые условия. Места, где мы выполняли практические действия, также были подготовлены на высочайшем уровне. Всего было четыре этапа: выдвижение, противодействие силам РЭБ, освобождение населенного пункта и боевые стрельбы. Понятно, что российская сторона учла весь свой опыт спецоперации и мы постарались его довести до индийской стороны», - сказал Козлов.

В свою очередь, генерал-майор Санджая Чандра Кандпала в своем выступлении отметил, что учения стали серьезным шагом к дальнейшему развитию партнерства между Индией и Россией, мощной демонстрацией общей приверженности глобальному миру и безопасности.

«Узы товарищества, скрепленные здесь, послужат основой для будущего сотрудничества между нашими вооруженными силами», - заявил он.

Днем ранее на полигоне Махаджан прошел заключительный этап совместных российско-индийских учений «Индра-2025», в ходе которого военнослужащие двух стран отработали комплекс задач, включающий огневое подавление противника, действия штурмовых групп в городской застройке, а также спасение заложников и эвакуацию условно раненых. Особое внимание уделялось координации действий между российскими и индийскими подразделениями при нейтрализации условных террористов.

Напомним, совместные российско-индийские учения «Индра-2025», проходившие с 3 по 15 октября на территории Индии, были направлены на совершенствование взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и повышение уровня оперативной совместимости подразделений двух стран. Российскую Федерацию на учении представляли подразделения Восточного военного округа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #ВС РФ #Индра-2025
