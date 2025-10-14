МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы ГрВ «Запад» уничтожили минометчиков и бронетехнику ВСУ

Успешно выполнив задачу, военнослужащие оперативно покинули огневую позицию. Прибыв в район ожидания, они замаскировали самоходную установку и укрылись в подземных укрытиях.
2025-10-14 05:44:00
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в оборонном ведомстве. Артиллерийские подразделения бригады выполняют разные задачи - от подавления огневых точек и поражения скоплений личного состава и техники до контрбатарейной борьбы и ударов по пунктам управления и площадкам запуска беспилотников. Координаты целей расчеты получают на основе разведданных и оперативно готовят орудия к стрельбе.

Расчет «Мста-С» получил целеуказание и выдвинулся на огневую позицию. После приведения установки в боевую готовность артиллеристы выполнили серию беглых выстрелов 152-мм снарядами повышенной дальности. По данным ведомства, в результате были поражены минометные расчеты, пункты управления беспилотниками, бронетехника и живая сила противника. Объективный контроль, полученный с беспилотников в режиме реального времени, подтвердил поражение выделенных целей.

После выполнения задачи расчет своевременно сменил позицию и замаскировал самоходную установку. Противник потерял управление подразделениями на участке, чем воспользовались штурмовые подразделения при дальнейшем продвижении. Артиллеристы неоднократно отмечались государственными и ведомственными наградами, уточнили в сообщении. Поддержку боевого обеспечения, в том числе доставку боеприпасов и материально-технического имущества, осуществляют подразделения тыла группировки.

Ранее сообщалось, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил живую силу формирований Вооруженных сил Украины во время попытки ротации подразделений в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

