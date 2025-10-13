МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На индийском полигоне Махаджан стартовал основной этап учений «Индра-2025»

В ходе совместных российско-индийских учений «Индра-2025», военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.
2025-10-13 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Основной этап российско-индийских учений «Индра-2025» состоялся на полигоне Махаджан. По легенде, вооруженные банды террористов захватили населенный пункт, а его жителей взяли в заложники. Освобождать гражданских и уничтожать террористов выдвинулись спецподразделения двух стран. Район оперативно блокировали, чтобы не допустить бегства боевиков. Отдельные диверсионно-разведывательные группы противника уничтожали на месте.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи, военнослужащие России и Индии отрабатывали навыки оказания первой помощи раненым, их эвакуацию с поля боя. Особое внимание уделили применению беспилотников, а также средств радиоэлектронной борьбы. Дополнительно отработали вопросы материально-технического обеспечения, включая доставку боеприпасов в район выполнения боевых задач.

Напомним, совместные российско-индийские учения «Индра-2025» продлятся до 15 октября текущего года. Главная цель маневров - отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом. В результате совместных учений повышается оперативная совместимость, а бойцы обмениваются лучшими практиками. От российской стороны в мероприятиях задействованы военнослужащие Восточного военного округа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #ВС РФ #Индра-2025
