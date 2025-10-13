Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Два из них взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Оба населенных пункта находятся в Харьковской области - это Андреевка и Боровская.

Оставшийся населенный пункт освобожден военнослужащими группировки войск «Центр». Это поселок Московское, который находится на территории Донецкой Народной Республики.

Также сообщается, что российские войска зашли в восточные районы населенного пункта Димитров, который противник называет Мирноградом. В данный момент штурмовые группы наступают в жилых кварталах города.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.