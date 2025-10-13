МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ освободили населенные пункты Боровская, Андреевка и Московское

Боровская и Андреевка находятся в Харьковской области, а Московское - на территории ДНР.
2025-10-13 12:37:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 

Два из них взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Оба населенных пункта находятся в Харьковской области - это Андреевка и Боровская. 

Оставшийся населенный пункт освобожден военнослужащими группировки войск «Центр». Это поселок Московское, который находится на территории Донецкой Народной Республики. 

Также сообщается, что российские войска зашли в восточные районы населенного пункта Димитров, который противник называет Мирноградом. В данный момент штурмовые группы наступают в жилых кварталах города. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Харьковская область #Андреевка #Боровская #Московское
