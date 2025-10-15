МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
РФ и Белоруссия повышают боевые возможности региональной группировки войск

Также Андрей Белоусов заявил, что две страны работают над повышением боевых возможностей единой системы ПВО.
2025-10-15 15:35:46
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Россия и Белоруссия продолжают совместную работу по укреплению оборонного потенциала Союзного государства, в том числе приоритетное внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран, состоявшейся 15 октября.

По словам Белоусова, сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере остается одним из ключевых факторов поддержания стабильности в регионе на фоне активности НАТО у границ Союзного государства. Министр отметил, что альянс значительно увеличил свое военное присутствие на восточном фланге и усилил разведывательную деятельность, задействовав в учениях около 60 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны подчеркнул, что Москва и Минск выстраивают «единое оборонное пространство», развивают кооперацию оборонно-промышленных комплексов и осуществляют взаимные поставки продукции военного назначения. Особое внимание, по его словам, уделяется совершенствованию взаимодействия региональной группировки войск и совместной системы противовоздушной обороны.

Белоусов сообщил, что Россия и Белоруссия ежегодно проводят свыше 150 совместных мероприятий - учений, сборов и тренировок. Кульминацией текущего года стали стратегические учения «Запад-2025».

Министр напомнил, что в рамках сотрудничества осуществляется подготовка белорусских военнослужащих в России. В частности, на базе центра боевой подготовки в Нижегородской области в этом году были подготовлены два усиленных танковых батальона и почти полсотни инструкторов белорусских вооруженных сил.

Белоусов отметил, что высокий уровень военного и военно-технического взаимодействия между странами позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и угрозы безопасности, а также сообщил, что стороны утвердят Программу стратегического партнерства в военной сфере на период с 2026 по 2030 год.

Также министр обороны России обвинил Запад в подрыве конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Андрей Белоусов #региональная группировка войск
