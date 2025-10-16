МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корабли ТОФ вышли в море после захода во вьетнамский порт Дананг

Российские экипажи во Вьетнаме ждала насыщенная пятидневная программа - от посещения исторических мест до товарищеских спортивных матчей.
2025-10-16 13:38:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море после захода в порт Вьетнама. В Дананге российских военных моряков ждала насыщенная пятидневная программа.

Экипаж встретился с вьетнамским морским командованием, посетил исторические места, побывал в музеях. Наши и вьетнамские военнослужащие посоревновались в товарищеских спортивных состязаниях. Дананг стал одним из первых иностранных портов, которые запланировано посетить в длинном морском походе.

Заходить в порт и выходить из него помог вьетнамский лоцман - человек, который досконально знает местную акваторию. Он был нужен для того, чтобы без происшествий пройти опасные места. 

Напомним, фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» вышли из порта Владивостока 1 октября для учений и тренировок, а также посещения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Вьетнам #Тихоокеанский флот #юго-восточная азия #Дананг
