Хренин: военное сотрудничество между РФ и Белоруссией развивается интенсивно

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество между оборонными ведомствами стран Союзного государства развивается с высокой интенсивностью. Его слова, произнесенные в завершение заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, приводит МО РФ.

«Мне приятно отметить высокую интенсивность развития сотрудничества между нашими вооруженными силами», - сказал Хренин.

Он подчеркнул, что в ходе коллегии удалось определить конкретные задачи. Их своевременное решение будет способствовать дальнейшему укреплению военной безопасности Союзного государства.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе завершения заседания отметил, что сегодня было подписано 14 документов, включая Программу стратегического партнерства двух стран в военной области. Она рассчитана на пятилетний период.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.