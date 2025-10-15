МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хренин: военное сотрудничество между РФ и Белоруссией развивается интенсивно

Глава МО Белоруссии заявил, что спланированный в ходе совместной коллегии оборонных ведомств комплекс задач укрепит военную безопасность Союзного государства.
2025-10-15 17:07:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество между оборонными ведомствами стран Союзного государства развивается с высокой интенсивностью. Его слова, произнесенные в завершение заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, приводит МО РФ. 

«Мне приятно отметить высокую интенсивность развития сотрудничества между нашими вооруженными силами», - сказал Хренин.

Он подчеркнул, что в ходе коллегии удалось определить конкретные задачи. Их своевременное решение будет способствовать дальнейшему укреплению военной безопасности Союзного государства.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе завершения заседания отметил, что сегодня было подписано 14 документов, включая Программу стратегического партнерства двух стран в военной области. Она рассчитана на пятилетний период. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Военное сотрудничество #виктор хренин
