Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 дронов за два часа

В результате удара беспилотника ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области погиб житель села Мокрая Орловка.
2025-10-18 00:27:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО уничтожили 29 украинских ударных беспилотников самолетного типа минувшим вечером. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«С 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских БПЛА», - сообщили в Минобороны РФ.

Девять БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области, восемь - над Белгородской. Еще шесть дронов рухнули в Брянской области и по два на территории Волгоградской и Орловской областей. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Курской и Ростовской областями.

К сожалению, в результате ударов украинских дронов есть погибшие и пострадавшие. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в больнице скончался житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа. Там от удара дрона пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног. Погибший был госпитализирован в состоянии крайней тяжести. Врачи не смогли его спасти, констатировал Гладков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ #дроны
