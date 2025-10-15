МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Алексеевку в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-10-15 15:31:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с боями за населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области. О его освобождении МО РФ сообщало сегодня.  

Населенным пунктом овладели штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Их стремительный рывок сделала возможным слаженная работа операторов беспилотников и расчетов артиллерии. Зачистив населенный пункт, бойцы водрузили на его территории флаги России. 

В результате этих действий зона контроля российских войск увеличилась на восемь квадратных километров, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Днепропетровская область #группировка восток #алексеевка
