Саперы обезвредили под Калининградом боеприпасы времен войны

На специальный полигон вывезли морские и минометные мины, фаустпатроны а также артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.
2025-10-15 07:06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы Балтийского флота обезвредили в Калининградской области боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Количество таких находок в регионе традиционно увеличивается в весенне-летний период, отмечают специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка Балтфлота.

«Мы работаем в тесном взаимодействии с военкоматами по всей области. Жители находят в лесу или в поле боеприпасы, звонят в полицию или в военкомат. Там говорят, где нашли, что нашли. Военкомат составляет заявку и отправляет ее к нам в полк», - рассказал командир взвода разграждения Руслан Кель.

После этого взрывоопасные предметы вывозят на специальный полигон. Боеприпасы аккуратно укладывают в несколько рядов и подрывают при помощи тротиловых шашек. В этот раз, например, уничтожили более 500 снарядов. Среди них патроны, артиллерийские снаряды, морские и минометные мины, а также фаустпатроны. Работа по их извлечению и утилизации очень ответственная.

«Мы проводим постоянные занятия по изучению боеприпасов, их видов. Смотрим признаки определения категории безопасности. Люди также подбираются специально, они проходят психологический отбор», - заверил Кель.

Подавляющее большинство неразорвавшихся снарядов находят при проведении строительных работ, во время рытья котлованов и траншей. С начала этого года саперами Балтийского флота уже утилизировано свыше 6 000 подобных находок, и работа продолжается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Балтийский флот #Саперы #разминирование #Великая Отечественная война
