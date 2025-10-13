МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты «Гвоздик» разгромили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

В Минобороны России уточнили, что артиллеристы действовали во взаимодействии с передовыми группами разведки и операторами БПЛА.
2025-10-13 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» 30-го мотострелкового полка уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Сообщается, что расчеты гаубиц действовали во взаимодействии с передовыми группами разведки и операторами БПЛА. «Гвоздики» 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» нанесли точечные удары по укреплениям, местам сосредоточения боевой техники и живой силы противника, по опорным пунктам и огневым точкам боевиков ВСУ.

«Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно следят за скоплениями противника, а также за маршрутами подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ», - сообщили в военном ведомстве.

Операторы БПЛА передают информацию и точные координаты артиллеристам для огневого поражения. При этом стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

После подтверждения уничтожения выявленных целей расчеты оперативно покидают огневые позиции. Они перемещаются в район ожидания для пополнения боекомплекта и получения новых огневых задач.

Ранее Минобороны России сообщало, как на линии боевого соприкосновения в Сумской области был поражен пункт управления беспилотниками ВСУ. Подрыв вражеского объекта произвели расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север», обнаружить его удалось расчетам разведывательных БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #САУ "Гвоздика" #артиллеристы #Север #сумская область
