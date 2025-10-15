МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Танкисты разнесли на кусочки опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили украинские укрепления 125-миллиметровыми снарядами.
2025-10-15 05:44:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта украинских боевиков. Это произошло на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Серию точных ударов по укреплениям неприятеля нанесли экипажи танков Т-72Б3М гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа. Намеченные цели располагались в лесополосе. Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми снарядами. Их огонь корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Отмечено, что российские танкисты в ходе спецоперации работают по врагу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Экипажи активно используют укрытия и имеющийся рельеф местности. Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили позиции и технику ВСУ на Харьковском направлении. Выпустив снаряды, они сменили позиции, чтобы не дать поразить себя огнем артиллерии или дронами-камикадзе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Т-72Б3М #красноармейское направление
