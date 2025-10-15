Танкисты разнесли на кусочки опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта украинских боевиков. Это произошло на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Серию точных ударов по укреплениям неприятеля нанесли экипажи танков Т-72Б3М гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа. Намеченные цели располагались в лесополосе. Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми снарядами. Их огонь корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Отмечено, что российские танкисты в ходе спецоперации работают по врагу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Экипажи активно используют укрытия и имеющийся рельеф местности. Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили позиции и технику ВСУ на Харьковском направлении. Выпустив снаряды, они сменили позиции, чтобы не дать поразить себя огнем артиллерии или дронами-камикадзе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.