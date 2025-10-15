Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время наступательных действий разведывательные подразделения обнаружили вражеские укрепления и передали точные координаты артиллеристам. Расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по выявленным целям.

Корректировку вели операторы беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, что позволило достичь высокой точности попаданий и уничтожить цели минимальным количеством снарядов. Стрельба велась на дистанции свыше 25 километров.

По данным Минобороны, в результате точных попаданий огневые точки противника были подавлены, а уцелевшие военнослужащие ВСУ оставили позиции, что обеспечило продвижение российских штурмовых подразделений вперед.

