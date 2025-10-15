МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Гиацинт-Б» лишил ВСУ опорного пункта на Красноармейском направлении

В результате успешного поражения огневых точек уцелевший личный состав формирований ВСУ покинул поле боя, спасаясь бегством, что способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений группировки на данном направлении.
2025-10-15 12:05:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время наступательных действий разведывательные подразделения обнаружили вражеские укрепления и передали точные координаты артиллеристам. Расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по выявленным целям.

Корректировку вели операторы беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, что позволило достичь высокой точности попаданий и уничтожить цели минимальным количеством снарядов. Стрельба велась на дистанции свыше 25 километров.

По данным Минобороны, в результате точных попаданий огневые точки противника были подавлены, а уцелевшие военнослужащие ВСУ оставили позиции, что обеспечило продвижение российских штурмовых подразделений вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СВО #Гиацинт-Б #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 