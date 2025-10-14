Расчет пушки М-46 уничтожил опорник ВСУ в Днепропетровской области

Расчет буксируемой 130-мм пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских боевиков на пути продвижения наших штурмовых подразделений в Днепропетровской области. Координаты противника артиллеристам передали операторы разведывательных беспилотников. Получив точные данные, бойцы открыли беглый огонь осколочно-фугасными снарядами.

«Сейчас отработали по взводно-опорному пункту противника, было поражение. Уничтожаем, подавляем врага, работаем по Днепропетровской области. Отсекаем пути подвоза, помогаем нашим штурмовикам. Естественная линия укрепления тяжело дается, противник здесь хорошо окопался. Поэтому приходится досконально разбирать каждый опорник. Где-то работаем в непосредственной близости к своим, точечно и аккуратно, где-то по тылам», - рассказал командир артиллерийской батареи Алексей Вараксин.

В результате уничтожены боевики, осуществлявшие координацию действий передовых формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» круглосуточно выполняют задачи по уничтожению различных типов целей противника: живой силы ВСУ, боевой техники, складов с боеприпасами, мест временного и постоянного размещения личного состава и пунктов управления БПЛА.

«Стараемся отработать максимально быстро, цели поражаем в течение трех минут. Прилетает в ответ: FPV, крылья, по ночам патрулирует "Баба-яга". Также работает ствольная артиллерия, ну а что-то мелкое вроде миномета или танка до нас не достает», - признался командир орудия Юрий Белов.

Ранее наводчик пушки М-46 рассказал о приоритетных целях боевого расчета. В первую очередь, это минометы противника, признался боец. По ним артиллеристы стараются отрабатывать в первую очередь, чтобы обезопасить передовые подразделения ВС РФ. Также в приоритете пункты управления дронами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.