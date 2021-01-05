Военнослужащие ЮВО в рамках проверки продемонстрировали навыки тушения пожаров

Как быстро и эффективно тушить пожары и спасать людей показали сводные отряды ликвидации чрезвычайных ситуаций Южного военного округа. Там прошла масштабная проверка дежурных сил и специальной техники.

Оперативно отреагировать на сигнал «тревога» в округе всегда готовы 10 тысяч человек. Они способны выполнять сложные задачи, работая в зоне крупных пожаров, паводков и техногенных катастроф. В распоряжении мобильных отрядов имеется современная инженерная и пожарная техника, машины радиационной и химической разведки, беспилотники, авиация, спасательные и водолазные суда, буксиры и катера.

Сейчас, в период новогодних праздников, в гарнизонах дежурят 15 сводных отрядов и авиационные группы. Помощь пострадавшим готов оказать и медицинский спецназ. За обстановкой в регионе военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг.