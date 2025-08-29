МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Петербурге заложили морской тральщик «Леонид Балякин»

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, первый заместитель генерального директора СНСЗ Сергей Макеев и главный инженер ЦКБ «Алмаз» Михаил Алешин.
2025-08-29 16:58:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге заложили морской тральщик проекта 12700. Это уже 15-й корабль серии, и он получил имя Героя Советского Союза Леонида Балякина, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

На торжественном мероприятии установили табличку будущего корабля. На церемонию пришли представители ВМФ, конструкторы из ЦКБ «Алмаз», руководство завода, ветераны и рабочие предприятия.

Тральщики этого проекта создаются для борьбы с морскими минами. Они могут находить их не только в воде, но и в грунте, при этом сами не заходят в опасную зону. Особенность кораблей - корпус из монолитного стеклопластика. Он легче металлического, но прочнее, не ржавеет и может служить десятилетиями без потери характеристик.

Леонид Балякин - участник Советско-японской войны, командовал сторожевым кораблем «Метель», капитан-лейтенант. В боях против японских войск он проявил мужество и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее новейший морской тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - город Полярный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тральщик #МО РФ #Леонид Балякин
