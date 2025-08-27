Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые коптеры и пункт управления дронами противника на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Операторы FPV-дронов обнаружили вражеские гексакоптеры, которые пытались атаковать позиции мотострелков. Цели были уничтожены тараном в полете. Также ударными БПЛА поражен пункт управления беспилотниками националистов.

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» уничтожил технику и позиции ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Также российское оборонное ведомство показало, как российский FPV-дрон поставил точку в судьбе украинских боевиков, которые думали, что подвал дома в Запорожской области спасет их от наших беспилотников.

Другие военнослужащие противника попытались использовать в качестве укрытия пятиэтажный дом в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что здание было заброшено и находилось в Херсонской области. Неприятеля уничтожил расчет российского дрона-камикадзе.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.