Российские войска освободили Запорожское Днепропетровской области

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
2025-08-25 12:08:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Запорожское Днепропетровской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Кроме того, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сборки и запуска дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Филии в Днепропетровской области. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #СВО #запорожское
