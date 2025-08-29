Дроноводы прикрыли штурмовиков на Южно-Донецком направлении

Российские дроноводы, прикрывая штурмовиков, уничтожили тяжелые беспилотники украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Работа сложная. Поступают команды обычно с наступлением наших штурмовых групп, чтобы их прикрыть», - рассказал оператор с позывным Эхо.

Уточняется, что днем дроноводы сбивают разведывательные аппараты противника, а ночью основными целями являются в том числе гексакоптеры «Баба-яга».

Ранее сообщалось, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые коптеры и пункт управления дронами противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.