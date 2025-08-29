МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы прикрыли штурмовиков на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожают технику противника в основном по ночам.
2025-08-29 06:51:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы, прикрывая штурмовиков, уничтожили тяжелые беспилотники украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Работа сложная. Поступают команды обычно с наступлением наших штурмовых групп, чтобы их прикрыть», - рассказал оператор с позывным Эхо.

Уточняется, что днем дроноводы сбивают разведывательные аппараты противника, а ночью основными целями являются в том числе гексакоптеры «Баба-яга».

Ранее сообщалось, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые коптеры и пункт управления дронами противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #дроны #Южно-Донецкое направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 