Сверхманевренный истребитель Су-35С провел боевое дежурство в зоне СВО

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Впечатляющими кадрами работы одного из самых современных самолетов российских Воздушно-космических сил поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Данный вылет был произведен с целью обеспечить прикрытие бомбардировщикам, штурмовикам, а также вертолетам, работавшим в районе действия группировки войск «Юг». Пока одни пилоты громили противника на земле, другие обеспечивали их безопасность в воздухе.

Летчики-истребители - это настоящая элита российской армии. Пилотам оперативно-тактической авиации не страшны ни погодные условия, ни время суток - они умело справляются с самыми передовыми видами техники и вооружения, работая плечом к плечу с другими асами ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на Су-25 разбили технику и живую силу боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.