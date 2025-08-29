МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине за неделю

В течение недели поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.
2025-08-29 12:12:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что с 23 по 29 августа российские военнослужащие применили высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары наносились по предприятиям украинского ВПК, военным авиабазам, складам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также нефтебазе, обеспечивавшая топливом подразделения ВСУ.

Кроме того, в течение недели удалось поразить украинский ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Также ВСУ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 