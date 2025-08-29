ВС РФ нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что с 23 по 29 августа российские военнослужащие применили высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары наносились по предприятиям украинского ВПК, военным авиабазам, складам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также нефтебазе, обеспечивавшая топливом подразделения ВСУ.

Кроме того, в течение недели удалось поразить украинский ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Также ВСУ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.