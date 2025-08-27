Минометчики сровняли с землей позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и наблюдательные посты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские позиции были обнаружены операторами беспилотников. После чего координаты были переданы расчетам минометов.

«Приехали, выставили миномет, навели в основное положение, подготовили мину, зарядили. Приходит команда: "Одна мина, огонь!" Мина уходит в ствол и сразу же летит по противнику», - рассказал командир расчета с позывным Физик.

Ранее сообщалось, что артиллеристы не позволили украинским боевикам провести инженерные работы на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.