Пленный рассказал, как наемники вместо выполнения задач играли в телефончик

Украинский пленный обвинил иностранцев в бездействии и игнорировании боевых заданий.
2025-08-28 17:24:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Кулачик рассказал, что в Сумской области ему довелось находиться рядом с иностранными наемниками, которые, по его словам, вместо выполнения боевых задач проводили время за телефонами и отдыхом.

«С нами на задачи не ходили, ни на первую, ни на вторую... Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели сидели», - рассказал военнопленный.

По данным Минобороны России, Кулачик служил в 132-м разведывательном батальоне. В армию его мобилизовали насильно - прямо на улице, несмотря на бронь. Через Днепропетровск его вместе с другими мобилизованными отправили в Житомирскую область, а затем перебросили в Сумскую. Там он оказался на позициях, которые регулярно подвергались российским минометным обстрелам.

Военнопленный вспоминает, что одна из мин разорвалась настолько близко, что блиндаж оказался полностью в дыму. По его словам, когда их старший спросил у командира по рации о дальнейших действиях, тот лишь посоветовал возвращаться на позицию, заявив, что мина два раза в одно и то же место не попадает.

Сдаваться Кулачик решил в Сумской области, где его группа столкнулась с российскими разведчиками из состава группировки войск «Север». Услышав предложение сложить оружие, он поднял руки и вышел.

Ранее другой украинец признался, что после неудачной попытки побега его наказали заточением - пять суток он провел в подвале без нормальных условий, фактически как пленник собственных командиров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Наемники #пленный #СВО
