МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусову представили систему автоматического полета дронов без оператора

Благодаря новой системе беспилотники или целая их группа могут двигаться по заданным координатам самостоятельно, что повышает эффективность их применения в зоне спецоперации.
2025-08-28 14:33:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министру обороны России Андрею Белоусову на командном пункте объединения группировки войск «Центр» представили систему, позволяющую дронам выполнять полет в полностью автоматическом режиме, без участия оператора, по заданным координатам.

Во время рабочей поездки глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и офицеров штаба о текущей обстановке, применении беспилотной авиации и обеспечении подразделений всем необходимым. Белоусову доложили, что создана база данных результатов поражений противника с применением БПЛА, а также отработан комплекс, который автоматически собирает и анализирует информацию, поступающую от операторов.

«При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится», - отметил Белоусов.

Министру показали также новые наземные станции управления, совместимые со всеми типами беспилотников и использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Белоусов посетил созданный в составе группировки Центр подготовки и применения беспилотных инженерных систем, где проводится разработка дронов и наземных роботизированных комплексов, а также обучение операторов.

В числе новинок - роботы для доставки грузов на передовую, дистанционного минирования, установки инженерных заграждений и поражения укреплений противника. По итогам работы министр поблагодарил личный состав за результаты и вручил военнослужащим государственные награды за проявленные отвагу и мужество.

Ранее на командном пункте группировки войск «Север» Белоусову  представили новые образцы беспилотных летательных аппаратов, способных дистанционно минировать местность, поражать бронеобъекты и разрушать укрепленные позиции противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дроны #Центр #Белоусов #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 