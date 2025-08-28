Белоусову представили систему автоматического полета дронов без оператора

Министру обороны России Андрею Белоусову на командном пункте объединения группировки войск «Центр» представили систему, позволяющую дронам выполнять полет в полностью автоматическом режиме, без участия оператора, по заданным координатам.

Во время рабочей поездки глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и офицеров штаба о текущей обстановке, применении беспилотной авиации и обеспечении подразделений всем необходимым. Белоусову доложили, что создана база данных результатов поражений противника с применением БПЛА, а также отработан комплекс, который автоматически собирает и анализирует информацию, поступающую от операторов.

«При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится», - отметил Белоусов.

Министру показали также новые наземные станции управления, совместимые со всеми типами беспилотников и использующие радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Белоусов посетил созданный в составе группировки Центр подготовки и применения беспилотных инженерных систем, где проводится разработка дронов и наземных роботизированных комплексов, а также обучение операторов.

В числе новинок - роботы для доставки грузов на передовую, дистанционного минирования, установки инженерных заграждений и поражения укреплений противника. По итогам работы министр поблагодарил личный состав за результаты и вручил военнослужащим государственные награды за проявленные отвагу и мужество.

Ранее на командном пункте группировки войск «Север» Белоусову представили новые образцы беспилотных летательных аппаратов, способных дистанционно минировать местность, поражать бронеобъекты и разрушать укрепленные позиции противника.

