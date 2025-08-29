МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Определены победители конкурса мехводов пусковой установки ПГРК «Ярс»

В Ивановской области завершился конкурс РВСН на лучшего мехвода пусковой установки ПГРК «Ярс».
2025-08-29 05:44:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ивановской области определили победителей конкурса РВСН на лучшего механика-водителя пусковой установки ПГРК «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Лучшим механиком-водителем мобильного ракетного комплекса "Ярс" в РВСН стал военнослужащий Барнаульского ракетного соединения старший прапорщик Сергей Сотников. Второе место завоевал старший прапорщик Антон Молотков из Йошкар-Олинской ракетной дивизии. "Бронзу" завоевал механик-водитель Юрьянского соединения РВСН старший прапорщик Сергей Демиденко», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие соревновались в вождении установки в различных условиях. На заключительном этапе конкурса участники состязались, в том числе, в огневой подготовке и проверке теоретических знаний.

Конкурс на лучшего мехвода ПГРК «Ярс» стартовал в Ивановской области 25 августа. Подчеркивается, что финалисты проходили жесткий отбор на предыдущих этапах конкурса.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Конкурс #РВСН #пгрк «ярс» #победители #Мехвод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 