Определены победители конкурса мехводов пусковой установки ПГРК «Ярс»

В Ивановской области определили победителей конкурса РВСН на лучшего механика-водителя пусковой установки ПГРК «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Лучшим механиком-водителем мобильного ракетного комплекса "Ярс" в РВСН стал военнослужащий Барнаульского ракетного соединения старший прапорщик Сергей Сотников. Второе место завоевал старший прапорщик Антон Молотков из Йошкар-Олинской ракетной дивизии. "Бронзу" завоевал механик-водитель Юрьянского соединения РВСН старший прапорщик Сергей Демиденко», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие соревновались в вождении установки в различных условиях. На заключительном этапе конкурса участники состязались, в том числе, в огневой подготовке и проверке теоретических знаний.

Конкурс на лучшего мехвода ПГРК «Ярс» стартовал в Ивановской области 25 августа. Подчеркивается, что финалисты проходили жесткий отбор на предыдущих этапах конкурса.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.