Белоусов заявил о завершении работы над системой единого воинского учета

Были предприняты шаги для ускорения работы ресурсного комплекса «Алушта», подчеркнул министр обороны.
2025-08-29 22:26:54
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о завершении формирования государственной системы единого воинского учета.

На заседании коллегии ведомства он сообщил, что Минобороны РФ разработало единую цифровую среду, в рамках которой была завершена работа над этой системой.

Белоусов отметил, что были предприняты шаги для ускорения функционирования программного комплекса «Алушта», предназначенного для ресурсного обеспечения.

Ранее министр обороны рассказал о сокращении «бумажной волокиты» при соцобеспечении военных.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Андрей Белоусов #Алушта #воинский учет
