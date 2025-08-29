Белоусов заявил о завершении работы над системой единого воинского учета

Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о завершении формирования государственной системы единого воинского учета.

На заседании коллегии ведомства он сообщил, что Минобороны РФ разработало единую цифровую среду, в рамках которой была завершена работа над этой системой.

Белоусов отметил, что были предприняты шаги для ускорения функционирования программного комплекса «Алушта», предназначенного для ресурсного обеспечения.

Ранее министр обороны рассказал о сокращении «бумажной волокиты» при соцобеспечении военных.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.