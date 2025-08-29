Белоусов: в военных академиях начнут готовить специалистов по БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что с сентября в трех военных академиях начнется подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям.

«Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», - уточнил Белоусов в ходе заседания коллегии МО РФ.

Он отметил, что до конца года должно быть утверждено обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей. Все это будет сделано с учетом прогнозируемых военных конфликтов, планируемых поставок современного вооружения и перспективной структуры Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны заявил, что беспилотники войдут в приоритеты госпрограммы вооружения до 2036 года. Среди других приоритетных направлений - стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, а также робототехнические комплексы и технологии искусственного интеллекта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.