Белоусов: в военных академиях начнут готовить специалистов по БПЛА

Андрей Белоусов отметил, что в рамках модернизации системы военного образования обновится перечень военно-учетных специальностей.
2025-08-29 18:26:47
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что с сентября в трех военных академиях начнется подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. 

 «Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», - уточнил Белоусов в ходе заседания коллегии МО РФ. 

Он отметил, что до конца года должно быть утверждено обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей. Все это будет сделано с учетом прогнозируемых военных конфликтов, планируемых поставок современного вооружения и перспективной структуры Вооруженных сил России. 

Ранее министр обороны заявил, что беспилотники войдут в приоритеты госпрограммы вооружения до 2036 года. Среди других приоритетных направлений - стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, а также робототехнические комплексы и технологии искусственного интеллекта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Военное образование #модернизация #Андрей Белоусов #коллегия МО РФ
