Экипаж «Солнцепека» отточил навыки на полигоне перед отправкой в зону СВО

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» завершил курс подготовки на одном из полигонов перед отправкой в зону специальной военной операции. За тренировками огнеметчиков наблюдал корреспондент Григорий Онипер.

Учебные стрельбы начались с заряжания боеприпасов. Один снаряд весит свыше 200 килограммов, однако бойцы укладываются в минуту на каждый, демонстрируя высокий уровень выучки. Скорость заряжания критически важна - именно от нее зависит, насколько быстро экипаж сможет открыть огонь по противнику.

После этого огнеметчики отработали огневой удар, корректировку, смену позиции. На полигоне каждое действие доводилось до автоматизма.

«Солнцепек» поражает цели термобарическими боеприпасами, уничтожая укрепления, опорные пункты и живую силу противника. В реальных условиях никогда не работает в одиночку - его действия обеспечивают беспилотники, которые проводят аэроразведку, фиксируют поражение целей и помогают корректировать огонь.

Командир роты с позывным Флот служит в зоне СВО более полугода и за это время побывал на Запорожском и Волчанском направлениях. Экипаж прозвал его человеком из огня и стали. Однажды под обстрелом он принял решение эвакуировать подбитую ТОС-1А, чтобы позже снова вернуть ее в бой, за что удостоен ордена Мужества.

Отработаны все действия - от заряжания до точного удара и смены позиции. Экипаж, как и их машина, ждет своего часа, чтобы по первой команде приступить к боевой работе на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.