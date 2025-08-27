В Ростовской области за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские войска отразили атаку 26 беспилотников ВСУ в разных регионах России. Наибольшая часть из них пришлась на Ростовскую область, там сбили 15 беспилотных летательных аппаратов.

Пресекли попытку нанести удар и по Орловской области, там сбили четыре таких объекта. В Белгородской области ликвидировали три БПЛА и по два воздушных средства противника - в Брянской и Курской областях. Все беспилотники были самолетного типа.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны пресекли атаку 43 украинских дронов за ночь.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.