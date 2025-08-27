МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ростовской области за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

На Орловскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области пришлись 11 сбитых украинских дронов.
2025-08-27 07:51:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские войска отразили атаку 26 беспилотников ВСУ в разных регионах России. Наибольшая часть из них пришлась на Ростовскую область, там сбили 15 беспилотных летательных аппаратов.

Пресекли попытку нанести удар и по Орловской области, там сбили четыре таких объекта. В Белгородской области ликвидировали три БПЛА и по два воздушных средства противника - в Брянской и Курской областях. Все беспилотники были самолетного типа.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны пресекли атаку 43 украинских дронов за ночь.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

 

 

#армия #Минобороны РФ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 