Броня и решетки не спасли технику ВСУ от ударов дронами в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» на Сумском направлении. На записи видно поражение автомобилей и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства, а также укрытий, блиндажей, пунктов временной дислокации и полевого склада боеприпасов.

Съемка ведется с камер самих беспилотников. Дроны заходят в места, где под маскировочными сетями спрятаны грузовики, внедорожники и ящики с боеприпасами. Один из эпизодов фиксирует уничтожение британской бронемашины FV103 Spartan, прикрытой противодронной решеткой.

Отдельный фрагмент снят в ночное время - операторы поразили американский HMMWV, заснятый в тепловизионном режиме во время движения по дороге. Также показана работа по воздушным целям - FPV-дроны «Рубикона» осуществляют тараны вражеских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.