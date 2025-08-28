МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Андрей Белоусов заслушал доклад о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях от командующего группировкой Валерия Солодчука.
2025-08-28 14:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию командного пункта группировки войск «Центр». Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов заслушал доклады комсостава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск в зоне ответственности. О ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности группировки доложил командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук.

Андрею Белоусову доложили, что в объединении выполнили его поручение о создании и наполнении базы данных результатов поражений неприятеля беспилотниками. Кроме этого, отмечено, что в группировке апробируется программный аппаратный комплекс, который позволяет автоматически обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотников. Все это необходимо для увеличения эффективности применения беспилотных летательных аппаратов. 

«При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится», - подчеркнул министр.

Помимо этого, ему показали разработанные военнослужащими группировки наземные станции управления беспилотниками. Они адаптированы под все виды беспилотников и современные системы РЭБ. 

Командующему группировкой Белоусов поставил задачу отправить накопленные данные разработки для анализа в профильные ведомственные службы. 

Также сообщается, что Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Он необходим для создания и усовершенствования БПЛА и наземных робототехнических комплексов и систем сброса боеприпасов, а также для комплексного обучения операторов. 

«Идет мониторинг всех интернет-ресурсов по применению БПЛА. Мы берем все, что появляется в Сети, изучаем. Мы живем в ногу со временем», - заметил начальник инженерных войск группировки войск «Центр» генерал-майор Андрей Гандзюк.

Кроме этого, министру показали систему, которая обеспечивает автоматический полет беспилотника или группы БПЛА по заданным координатам без участия оператора. 

Еще ему представили наземные робототехнические комплексы, задача которых - доставлять материально-технические средства и провизию на линию боевого соприкосновелния. Также эти комплексы могут проводить дистанционное минирование местности, устанавливать невзрывные заграждения, уничтожать укрепления и живую силу неприятеля, активируя кумулятивный заряд большой мощности. 

Завершая работу, министр поблагодарил командование и личный состав группировки за высокие результаты боевой работы. Также он вручил государственные награды тем, кто проявил отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #инспекция #беспилотники #Андрей Белоусов #группировка «Центр»
