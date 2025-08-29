Беспилотники войдут в приоритеты госпрограммы вооружения до 2036 года

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал основные приоритеты государственной программы вооружения до 2036 года. Среди них - беспилотные системы и технологии.

«Основными приоритетами госпрограммы являются стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», - сообщил Белоусов в ходе проведения коллегии МО РФ.

Андрей Белоусов отметил, что программа выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами для России. Она учитывает новые способы ведения боевых действий и опыт специальной военной операции.

Также министр обороны констатировал, что ВСУ только в этом году потеряли более 340 тысяч военнослужащих в зоне спецоперации. При этом еще неприятель лишился более чем 65 тысяч единиц различных вооружений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.