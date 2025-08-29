МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Беспилотники войдут в приоритеты госпрограммы вооружения до 2036 года

Также приоритетными направлениями Андрей Белоусов назвал стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, а также робототехнические комплексы и технологии ИИ.
2025-08-29 18:06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал основные приоритеты государственной программы вооружения до 2036 года. Среди них - беспилотные системы и технологии. 

«Основными приоритетами госпрограммы являются стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», - сообщил Белоусов в ходе проведения коллегии МО РФ. 

Андрей Белоусов отметил, что программа выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами для России. Она учитывает новые способы ведения боевых действий и опыт специальной военной операции.   

Также министр обороны констатировал, что ВСУ только в этом году потеряли более 340 тысяч военнослужащих в зоне спецоперации. При этом еще неприятель лишился более чем 65 тысяч единиц различных вооружений. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Андрей Белоусов #Госпрограмма вооружения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 