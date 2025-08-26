МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили пункты управления и места запуска беспилотников ВСУ

Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
2025-08-26 12:21:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили пункты управления и места запуска беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в течение суток ПВО уничтожили в воздухе шесть управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 191 беспилотник самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Запорожского Днепропетровской области. Установили контроль над населенным пунктом подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
