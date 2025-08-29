МО РФ показало уничтожение «Лютого», используемого для атак в глубине РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского тяжелого беспилотника Ан-196 «Лютый» в районе Дзержинска (украинское название - Торецк). Цель была поражена расчетом ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Съемка велась с камеры российского дрона. На кадрах видно, как оператор берет цель в сопровождение - беспилотник самолетного типа белого цвета движется на большой высоте. Дистанция стремительно сокращается, и в момент сближения изображение обрывается - происходит атака на БПЛА «Лютый».

По данным Минобороны, этот беспилотник способен пролетать до 1 000 километров и нести до 50 килограммов осколочно-фугасного заряда. ВСУ используют его для ударов по объектам на российской территории.

Ранее ведомство также опубликовало подборку ударов, снятую камерами самих FPV-дронов в режиме реального времени. На видео фиксируются поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи, а также моменты сближения с вражескими БПЛА вплоть до «воздушного тарана».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.