МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало уничтожение «Лютого», используемого для атак в глубине РФ

Оператор БПЛА сбил беспилотник-камикадзе противника на большой высоте.
2025-08-29 15:49:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского тяжелого беспилотника Ан-196 «Лютый» в районе Дзержинска (украинское название - Торецк). Цель была поражена расчетом ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Съемка велась с камеры российского дрона. На кадрах видно, как оператор берет цель в сопровождение - беспилотник самолетного типа белого цвета движется на большой высоте. Дистанция стремительно сокращается, и в момент сближения изображение обрывается - происходит атака на БПЛА «Лютый».

По данным Минобороны, этот беспилотник способен пролетать до 1 000 километров и нести до 50 килограммов осколочно-фугасного заряда. ВСУ используют его для ударов по объектам на российской территории.

Ранее ведомство также опубликовало подборку ударов, снятую камерами самих FPV-дронов в режиме реального времени. На видео фиксируются поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи, а также моменты сближения с вражескими БПЛА вплоть до «воздушного тарана».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #СВО #Рубикон #лютый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 