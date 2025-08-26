МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов провел совещание по готовности объектов Минобороны к зиме

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств.
2025-08-26 15:46:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны РФ к отопительному периоду 2025/26 года. В мероприятии приняли участие заместитель министра генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, командование военных округов, видов и родов войск.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что ключевая задача - определить по каждому округу, какие работы еще предстоит завершить, и составить графики с контролем исполнения.

По докладу заместителя министра Андрея Булыги, все условия для подготовки объектов созданы, утверждены планы ремонтов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств. Особое внимание уделяется объектам в Североморске, инфраструктуре бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, медицинским учреждениям и жилому фонду в Валдайском районе Новгородской области и поселке Молькино Краснодарского края.

Командование округов доложило о завершении ремонтных работ, накопленных запасах топлива, готовности технических и аварийных бригад, а также о получении паспортов готовности объектов к зиме.

Белоусов поручил обеспечить качественную и своевременную подготовку всех фондов Минобороны к отопительному сезону и взять на особый контроль объекты, требующие повышенного внимания.

Ранее министру на командном пункте группировки войск «Север» представили новые образцы беспилотных летательных аппаратов, способных дистанционно минировать местность, поражать бронеобъекты и разрушать укрепленные позиции противника. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

